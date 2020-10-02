لعبة متوحشة1983(جان كلود بريسو): كل هذا ربما قد يكون له علاقة بدوستيوفسكي ولكن على مضض - بلال سمير الصدّر

2020/10/02 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر استهلالية الفيلم كبيرة...بل كبيرة جدا حين تبدأ باقتباس من افضل ما كتب دوستيوفسكي(الاخوة كارامازوف):اسمع,أنا آخذ حالة الاطفال لكي أجعل من حالتي أوضح،كنموذج للدموع الاخرى للبشرية...مع الشيء الذي نقعت به الارض من القشرة وحتى المركز...أنا لن أقول شيء...أنا سوف اتحدث عن حالتي بشكل متعمد....عن الاخوة كارامازوفولكن هل هذا الاستهلال مقنع...هل الفيلم يمت بأي صلة الى دوستيوفسكي؟الفيم يتحدث ع ......





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