لواء كفير الى بلفور، والاسرائيليون سيصابون بالصدمة - جدعون ليفي

2020/10/02 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدعون_ليفي لا داعي لأن يقلق المتورّعون من أن يتحول الجيش الى جيش سياسي وجيش خاضع للسلطة.



فجيشنا هو هكذا منذ فترة.



وإذا تم ارسال لواء كفير الى بلفور فسيصاب الاسرائيليون بالصدمة عندما سيشاهدون ويعرفون ما الذي يفعله الجيش في الحياة اليوميةالروح الرقيقة لجنود الجيش الاسرائيلي الاطهار من شأنها أن تتدمر: لقد قاموا بإرسالهم لتفريق مظاهرة والوقوف الى جانب رجال الشرطة على الحواجز.



في حاجز القدس تعرض أحد المظل ......





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