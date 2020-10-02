د. مراد وهبة .. -فاوست- فى مسوح جديدة - محمد السعدنى

2020/10/02 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدنى فاوست، حكاية شعبية ألمانية قديمة، صاغها يوهان فولفجانج جوتة مسرحية تحكى عن الدكتور يوهان جورج فاوست الذى باع روحه للشيطان حتى يخدمه طوال حياته ويساعده للحصول على النجاح وقمة السعادة والمعرفة المطلقة والتمتع بملذات الحياة الدنيا، فى مقابل أن يستولى الشيطان على روحه بعد مماته.



نشر جوتة الجزء الأول منها عام 1806، والجزء الثانى بعدها بستة وعشرين عاماً.



ولعلنا فى أيامنا السوداء هذه بصدد الجزء الثالث من ......





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