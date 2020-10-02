2020/10/02 | 08:44 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 2 أكتوبر 2020 | 08:40 صباحاً | عدد القراءات : 14

تربية المستنصرية تنظم ندوة عن المضامين النفسية لاحاديث الامام الحسين في الطف

نظمت كلية التربية في الجامعة المستنصرية ، ندوة الكترونية عن المضامين النفسية لاحاديث الامام الحسين عليه السلام في واقعة الطف.

وتهدف الندوة التي رعاها عميد كلية التربية الاستاذ الدكتور عصام عسل حسن واقيمت عبر برنامج زوم الفيديوية ، تسليط الضوء على شخصية الإمام الحسين عليه السلام، والمكونات التي ساهمت في بناء شخصيته، والتعرف على الممارسات السلوكية التي صدرت من الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة أعدائه أثناء معركة الطفّ، اضافة الى تأشير الدروس المستنبطة من معركة الطفّ كمحددات سلوك للقادة العسكريين.

وتضمنت الندوة القاء محاضرة للتدريسي في قسم العلوم التربوية والنفسية الاستاذ الدكتور حيدر كريم سكر، استعرض فيها شخصية الامام الحسين ( عليه السلام ) تلك الشخصية التي اثرت في الفكر العالمي ، كونه يمثل شعلة النضال والتحرر من العبودية ورفض الباطل وعدم السكوت عنه ، فاصبح الامام الحسين القدوة التي يحاول كل مناضل في الانسانية الاقتداء به.

وناقشت الندوة ، سمات الشخصية القوية وشرح ابعادها كالثقة بالنفس والدفاع عن المبادىء والتعبير عن الذات، الى جانب توضيح الاهداف التي اسسها الإمام الحسين (عليه السلام ) في واقعة كربلاء والتي تتمثل من مضامين النفسية ومعاني الاصلاح والمبادئ الانسانية السامية.





وبينت الندوة ،ان معظم الثورات والحركات التي حدثت بعد الثورة الحسينية كان قد تأثر قادتها وزعمائها بالنهضة الحسينية ومضامينها واتخذوا من الامام الحسين (عليه السلام ) مثلاً أعلى لهم ، فكان مناراً للحق والصدق والفضيلة وضبط النفسي والمثل الاعلى للثوار المناهضين لصروح الظلم والطغيان عبر التاريخ .

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