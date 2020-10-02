كورونا يتمكن من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته

2020/10/02 | 08:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات قليلة على تأكيده إصابة مستشارته هوب هيكس.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إن “نتيجة الفحص الذي خضع له وزوجته، أتت إيجابية”، مضيفاً أنه “بدأ في الحال باجراءات العلاج”.

كما شدد على أنهما سيتخطيان تلك المرحلة معا ويتغلبان على الوباء.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، “مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا”.

“سيواصل مهامه”

بدوره، أعلن طبيب ترامب في بيان أن “الرئيس وميلانيا بصحة جيدة، وأنهما سيبقيان في مقر إقامتهما في البيت الأبيض، تحت إشراف طبي”.

كما أوضح أن الرئيس “سيواصل مهام عمله من مقر إقامته، متعهداً بنشر أي مستجدات حول وضعه الصحي لاحقا”.

وكان الرئيس الأميركي أعلن سابقا أنه سيخضع والسيدة الأولى للعزل الصحي، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يومًا.

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