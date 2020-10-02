2020/10/02 | 08:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجهشت امراة عراقية تقدم الخدمة لزوار الاربعين بالبكاء عند مشاهدتها صورة تجمع الشهيد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تأثر امرأة في مسيرة الاربعين بعد رؤية صورة شهيدي النصر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تأثر امرأة في مسيرة الاربعين بعد رؤية صورة شهيدي النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).