البارسا وبنقص عددي يحقق فوزه الثاني تواليا (فيديو)

2020/10/02 | 09:01 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حقق فريق برشلونة، الجمعة، فوزا ثمينا وبنتيجة 3 - صفر امام سيلتا فيجو، والبرسا يلعب اكثر من شوط بنقص عددي بعد طرد لاعبه لونجليه بالبطاقة الحمراء، في لقاء جرى على ملعب بالايدوس، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز.

وبدأ برشلونة اللقاء بأفضلية في الضغط والفرص الفعالة على مرمى سيلتا فيجو الذي تراجع للدفاع، وجاء التقدم بهدف أنسو فاتي في الدقيقة 11، بعدما استلم تمريرة رائعة من فيليب كوتينيو وراوغ بالقدم اليسرى، قبل أن يسدد كرة بخارج القدم اليمنى، سكنت شباك أصحاب الأرض، ومع مرور الوقت انخفض المستوى الفني للقاء بسبب الامطار الغزيرة، لكن برشلونة تعرض لصدمة في الدقيقة 42 عندما أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية للمدافع كليمون لونجليه وطرده، بعد تدخله بمرفق اليد على دينيس سواريز لاعب سيلتا فيجو، ليكمل الفريق الكتالوني المباراة بنقص عددي، وانتهاء الشوط الاول بهدف برشلونة الوحيد.

الشوط الثاني وبالنقص العددي تمكن ميسي في ان يكون سببا لمضاعفة النتيجة عندما سدد الكرة وهو بمواجهة المرمى، أرتطمت بلاعب سيلتا فيجو لوكاس أولازا عند الدقيقة 51 ودخلت خطأ في مرماه والهدف الثاني لبرشلونة، ولم يتمكن سيلتا فيجو حتى من تقليص الفارق ليضيف برشلونة هدفا ثالثا في الوقت الاضافي جاء بواسطة سيرجي روبيرتو، لينتهي اللقاء برشلوني 3- صفر.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة الى النقطة 6 ويقفز في القائمة من المركز 12 الى 5، من مباراتين فقط، فيما يقف سيلتا فيجو بالمركز 10 بنقاطه الـ 5 ومن 4 مباريات.

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