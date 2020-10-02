ترمب يعلن اصابته بفيروس كورونا

2020/10/02 | 09:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا بعدوى كورونا، بعد وقت قصير من ثبوت اصابة مستشارة مقربة له بالفيروس.

واعلن ترمب على حسابه في تويتر، اليوم (2 تشرين الاول 2020) انه "الفحوصات أثبتت إصابته بكوفيد-19..



سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور.



سوف نتجاوز هذا معا!".

وكان ترمب وميلانيا قد بدأ حجرا صحيا بعدما ثبتت إصابة هوب هيكس، إحدى أقرب مساعديه، بالفيروس.

هيكس، مستشارة الرئيس البالغة من العمر 31 عاما، هي أقرب مساعد لترامب يتبين أنه مصاب بفيروس كورونا حتى الآن.

وقد سافرت معه على متن طائرة الرئاسة لحضور مناظرة تلفزيونية في أوهايو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

والتقطت صور لهيكس وهي تنزل من الطائرة الرئاسية يوم الثلاثاء في كليفلاند من دون قناع.

وكانت على مقربة منه على متن طائرة الهليكوبتر الرئاسية "مارين وان" يوم الأربعاء عندما عقد الرئيس تجمعاً في مينيسوتا.

وغرد ترمب مساء الخميس: "هوب هيكس التي كانت تعمل بجد من دون أن تأخذ استراحة صغيرة، ثبتت إصابتها بكوفيد 19-.



هذا رهيب!

وأضاف أن "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الاختبارات الخاصة بنا.



في غضون ذلك سنبدأ عملية الحجر الصحي!"

وليس من الواضح كيف سيؤثر الحجر الصحي على ترتيبات المناظرة الرئاسية الثانية والتي من المقرر إجراؤها في 15 تشرين الثاني في ميامي، فلوريدا.

خلال مكالمة هاتفية مع مضيف قناة "فوكس نيوز" شون هانيتي مساء الخميس، قال ترمب إنه والسيدة ترمب "يقضيان الكثير من الوقت مع هوب".

وقال الرئيس: "لذلك سنرى ما سيحدث"، مضيفا أن السيدة هيكس غالبا ما كانت ترتدي أقنعة لكنها مع ذلك أصيبت."

وأصاب الفيروس أكثر من 7.2 مليون أميركي، وقتل أكثر من 200 ألف منهم.

ويقوم البيت الأبيض باختبار مساعديه وأي شخص آخر على اتصال بالرئيس يوميا.

ويرفض ترمب في الغالب ارتداء الأقنعة، وغالبا ما يتم تصويره وهو غير ملتزم بالتباعد الاجتماعي مع مساعديه أو غيرهم خلال التزاماته الرسمية.

ووفقاً لـ"بلومبيرغ نيوز"، فإن هيكس تعاني من أعراض المرض، وتم عزلها على متن طائرة الرئاسة في رحلة العودة من مينيسوتا.

هيكس هي أحدث مساعدة للبيت الأبيض تتعرض للإصابة بـ"كوفيد-19".



وكانت نتائج اختبار السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس مايك بنس إيجابية في أيار الماضي.



وقد تعافت.

في الشهر نفسه، ثبتت إصابة أحد أفراد البحرية الأميركية، الذي كان يعمل كواحد من الخدم الشخصيين لترمب، بفيروس كورونا، لكن البيت الأبيض قال إن الرئيس ونائبه لم يتأثرا بذلك.

كما ثبتت إصابة مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين وعدد من عملاء الخدمة السرية وطيار في البحرية وعامل كافتيريا في البيت الأبيض.

وكانت هيكس المتحدثة باسم الحملة الانتخابية خلال ترشح ترمب قبل أن تصبح مديرة الاتصالات في البيت الأبيض.

المصدر: BBC

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