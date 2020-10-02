3 مدن عربية ضمن قائمة أكثر مدن العالم إبداعًا: مفاجأة غير متوقعة في التسلسل!

2020/10/02 | 09:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف تقرير خاص لموقع “إنكيفي” عن قائمة أكثر المدن إبداعا، إذ جاءت العاصمة الفرنسية باريس أولا على رأس مدن عالمية مختلفة، بينما دخلت 3 مدن عربية هذه القائمة من بينها كانت القاهرة.

وفي القائمة المكونة من 75 مدينة، جمعت ” إنكيفي” وهي شركة متخصصة في تحويل الصور إلى لوحات جدارية، المدن التي يحتاج عشاق الفن والإبداع لزيارتها، ومشاهدة العروض الفنية المختلفة بما فيه الموسيقى والكوميديا والمسارح وفنون الشوارع وهندسة المباني والتماثيل.

ودخلت 3 مدن عربية هذه القائمة هي “مراكش المغربية في المرتبة 55، والعاصمة المصرية القاهرة في المرتبة 61، وأخيرا مدينة دبي الإماراتية في المرتبة 69”.

كذلك، صنفت تل أبيب في “المرتبة الخامسة في هذه القائمة، وهي المدينة الشرق أوسطية الوحيدة التي دخلت في المراكز العشرة الأولى”، حيث جاءت المدينة الإسرائيلية تل أبيب بعد باريس، برشلونة، دبلن، ولندن عاصمة الضباب.

وجاءت 8 مدن من الولايات المتحدة في هذه القائمة، منها 3 مدن في ترتيب العشرة الأوائل هي نيويورك سادسة، ولوس أنجلوس ثامنة، وميامي تاسعة.

قال مؤسس موقع “إنكيفي” بول موسلي، في التقرير، “ليس هناك شك في أن الناس يفتقدون لذة السفر واستكشاف المواقع الثقافية في العالم”.

وأضاف “في الوقت الذي لا تستطيع فيه جميع المدن الترحيب بالزوار حتى الآن، فإنه من الرائع أن ترى قائمة المدن الإبداعية في العالم لمحبي الثقافة، عند التخطيط لرحلتهم المقبلة”.

وأشار إلى أن “هذه المدن توفر مزيجا ثقافيا غنيا لاستكشافها، مما يتيح للزوار التعرف على ثقافة وتاريخ بلدان جديدة”.

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