الصحة تصادق على توزيع ملاكات الخريجين

2020/10/02 | 09:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، مصادقة الوزير حسن محمد التميمي على مجموعة من القرارات بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2018- 2019.

وذكر بيان الوزارة الذي تلقته /المعلومة/، أن “القرارات المصادق عليها كالآتي:

1- ملحق قرارات الصيادلة من خريجي الجامعات غير العراقية ومن خريجي الجامعات في إقليم كردستان من سكنة المحافظات الأخرى وكذلك خريجي السنوات السابقة.

2- ملحق قرارات الصيادلة من خريجي الجامعات العراقية الذين ملأوا استمارات ورقية.

3- ملحق قرارات أطباء الأسنان من خريجي الجامعات غير العراقية وخريجي جامعات كردستان من سكنة المحافظات الأخرى.

4- خريجو الكليات التقنية والمعاهد الطبية التقنية وكليات التمريض في إقليم كردستان من سكنة المحافظات الأخرى.

5- خريجو الكليات التقنية والمعاهد الطبية التقنية وكليات التمريض الذين ملأوا استمارات ورقية.انتهى/25

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