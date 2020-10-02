ترامب يلغي تجمعا انتخابيا في فلوريدا بعد إصابته بكورونا

2020/10/02 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض صباح الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب، ألغى التجمع الانتخابي الذي كان مقررا الجمعة في فلوريدا بعد ثبوت إصابته والسيدة الأولى بفيروس كورونا المستجد.

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