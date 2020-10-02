البيت الأبيض يعلن تغيير جدول أعمال ترامب بعد إصابته بكورونا

2020/10/02 | 09:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر البيت الأبيض جدول عمل محدثا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حيث تم إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره.

وبحسب بيان البيت الأبيض سيشارك ترامب في الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة، في مؤتمر عبر "الفيديو كونفرس"، لدعم كبار السن المعرضين لخطر فيروس كورونا "كوفيد-19"، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بدون حضور صحافي.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن تأكد إصابته وزوجته ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.هذا وقد أفاد الطبيب المشرف على متابعتهما، شون كونلي، أن كلا من ترامب وزوجته في حالة صحية جيدة، وتوقع أن يواصل ترامب مهامه كرئيس دون أي انقطاع.





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