اغتصاب الأرض اغتصاب للعقول... - محمد الحنفي

2020/10/02 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي حين يستفيق الصبي...من غفوته...وحين يدب...على الأرض...وحين يشرع فكره...في الحركة...في اكتساب المعرفة...يستمع...إلى الإذاعات...اليبثها الأعراب...اللا تتحدث...إلا عن دولة...إسرائيل...إلا عن إبداعات...دولة إسرائيل...إلا عن نهوض...اقتصاد...إسرائيل...إلا عن عظمة...جيوش...إسرائيل...فيستسلم الطفل...لهذا الخطاب...وي ......





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