هبوط في البورصات الآسيوية بعد إصابة ترامب بكورونا

2020/10/02 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

شهدت بورصات في آسيا اليوم الجمعة تراجعا بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد، كذلك تراجعت عملتي أستراليا ونيوزيلندا أمام الدولار الأمريكي.

واعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـCOVID-19.سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور.



سوف نتجاوز هذا معا".

المصدر: روسيا اليوم

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