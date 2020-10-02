اعتقال عصابة نفذت 21 عملية سرقة للعجلات في بغداد

2020/10/02 | 09:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلقاء القبض على عصابة نفذت 21 عملية سرقة للعجلات في بغداد، من قبل مكافحة اجرام بغداد.

وقال الغانمي في بيانه الذي تلقته /المعلومة/، إن “أبطالنا في مكافحة اجرام بغداد يوجهون صفعة جديدة للجريمة، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة متورطة بسرقة العجلات تحت تهديد السلاح”.

وأضاف أنه “قد اعترف أفرادها بتنفيذهم ٢١ عملية سرقة للعجلات في أماكن مختلفة من العاصمة وبيعها في محافظات أخرى”.انتهى/25

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