بومبيو: أوروبا مفتاح عملية السلام في الشرق الأوسط بعد اتفاق إبراهام

2020/10/02 | 09:16 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يحضر مراسم في روما يوم الخميس.صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.روما (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في حديث لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية يوم الجمعة إن الدول الأوروبية لها دور أساسي في دعم عملية السلام بالشرق الأوسط بعد توقيع ما يسمى اتفاق إبراهام.وأضاف بومبيو ”أعتقد أن للزعماء الأوروبيين دورا استراتيجيا ...(أيضا في) كبح ونبذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لا تزال تمثل أكبر قوة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها“.وتابع أنه يأمل في أن ينضم الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة ويلتزمون بمفاوضات جادة مع إسرائيل.وردا على سؤال حول المطلوب لذلك بالنظر إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر الاتفاقات باطلة قال بومبيو ”يجب أن يلتزموا (الفلسطينيون) بالحوار“.إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير سها جادو

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