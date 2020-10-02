إصابة ترامب بكورونا تهوي بالعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم

2020/10/02 | 09:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الاميركية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إصابته والسيدة الاولى ميلانيا بوباء كوفيد-19.وتراجع مؤشر داو جونز 1,7 في المئة وستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1,6 في المئة فيما ارتفع الين مقابل الدولار.

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