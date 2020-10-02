ترامب يعلن إصابته مع زوجته بفيروس كورونا والخضوع للحجر الصحي

2020/10/02 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة (2 تشرين الاول 2020)، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر"، إنه "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19.



سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور، سوف نتجاوز هذا معا".

وأصدر البيت الأبيض جدول عمل محدث للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حيث تم إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي أنه خضع وزوجته لفحوصات الفيروس وبانتظار نتيجة المسحة، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، بكورونا.

وقال ترامب على "تويتر": "أثبتت اختبارات هوب هيكس، التي عملت بجد دون أخذ استراحة صغيرة، أنها إيجابية لـ Covid 19، السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الاختبار.



في غضون ذلك، سنبدأ عملية الحجر الصحي لدينا".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هيكس رافقت ترامب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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