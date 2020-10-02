الرافدين يعلن انجاز صرف رواتب المتقاعدين لتشرين اول

2020/10/02 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن مصرف الرافدين عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الاول.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية .ودعا البيان المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم الى التوجه عند أقرب مكتب لتسلم مستحقاتهم المالية./ انتهى9

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