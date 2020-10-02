طقس العراق: فرصة زخات لمناطق جديدة فاتتها أمطار الأمس

2020/10/02 | 09:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت خرائط الطقس عن وجود فرص لهطول امطار في مناطق متفرقة من الشمال وقد تطال بعض مدن الوسط وميسان.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “تأثرت بعض مناطق البلاد وتحديدا الاجزاء الشرقية بحالة عدم استقرار جوي محدودة وذلك بسبب وجود تبريد علوي مرفق برطوبة بنائية وحمل حراري نتج عن ذلك تكون بعض السحب الركامية الرعدية وتساقطت بعض الامطار ومن المتوقع ان تتجدد فرص الهطول نهار غد في مناطق متفرقة من الشمال وقد تطال بعض مدن الوسط وميسان “.

وبين أن “الرياح غدا متغيرة الاتجاه على الاغلب الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة..كما ترتفع معدلات الرطوبة النسبية خاصة في الجنوب وشرق البلاد”.

وأشار إلى أن “درجات الحرارة العظمى ترتفع قليلا عما كانت عليه اليوم لتسجل:

دهوك 32

الموصل 36

اربيل 34

السليمانية 30

كركوك 38

صلاح الدين 39

ديالى 39

بغداد 39

الانبار 38

بابل 40

كربلاء 39

الديوانية 41

واسط 41

النجف 39

السماوة 39

الناصرية 40

ميسان 40

البصرة 40

واشار الى انه “يبلغ طول النهار غدا 11 ساعة و 48 د يبلغ طول الليل 12 ساعة و 41 د”.

وأكد أنه “اعتبارا من يوم 5 اكتوبر ومابعده تبدأ البلاد تدريجيا بتوديع درجات الحرارة الاربعينية وفي التوقعات ايضا لاتزال النماذج العالمية تشير الى تأثير حالة عدم استقرار جوي مابعد مننتصف الاسبوع القادم وفرص لهطول زخات من الامطار المتفرقة تطال مناطق مختلفة من الوسط والفرات الاوسط والشمال (توقع قابل لتتغيير) وستشاهد السحب بشكل واضح خلال الاسبوع القادم”.

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