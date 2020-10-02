بلاسخارت توجه كلمات 'مؤثرة' الى المحتجين العراقيين

2020/10/02 | 09:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت،ليل الخميس، بصمود من قالت انه "لا يستسلمون ويواصلون الضغط من جل التغيير" في اشارة الى المحتجين في العراق.

وقالت بلاسخارت في تغريدة على حساب تويتر للبعثة الأممية في العراق، اطلع عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (2 نشرين الاول 2020) انه "استذكارا لبدء الاحتجاجات الشعبية قبل عام، نؤكد على ضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات لتحقيق العدالة والمساءلة".

وأضافت أننا "ونحن نستذكر العراقيين الشجعان الذين فقدوا أرواحهم، نشيد بصمود أولئك الذين لا يستسلمون، والذين يواصلون الضغط من أجل التغيير".

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