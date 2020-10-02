مناسبة عمرها قرن.. هل سيشهد العراق احتفالات يوم غد؟

2020/10/02 | 09:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يصادف يوم غد السبت، ذكرة استقلال العراق من الانتداب البريطاني، اليوم الذي قرره مجلس الوزراء مؤخرًا يومًا وطنيًا للعراق، فيما لايزال بانتظار تشريعه من قبل مجلس النواب.

وكتب الخبير القانوني طارق حرب في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “لابد من الاحتفال غدا في اليوم الوطني ولابد من تشريع قانونه “.

وبين أن “غدا ذكرى الثالث من الشهر العاشر 1932 اليوم الذي نقل العراق من اقليم خاضع للأنتداب الى الدوله رقم ( 57 )في العالم بأستقلال وصلاحيات كامله على وفق القانون الدولي اذ بدأ خضوع العراق للأنتداب سنة 1920 حيث تم خضوع العراق والاردن وفلسطين ومصر للأنتداب البريطاني وخضوع سوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب للأنتداب الفرنسي وقد اكتسب هذا الانتداب الصفه القانونيه من عصبة الامم التي شكلت بعد ذلك (مماثله للامم المتحده الحاليه).

واشار: “حيث تكون الدولة التي تتولى الانتداب ( بريطانيا) هي المسؤولة عن الدولة الخاصعه للأنتداب ( العراق) وكانت بغداد وكان العراق أول الدول الخاضعة للأنتداب التي تحركت وتمكنت من التخلص من الانتداب والحصول على الاستقلال التام والتحول من اقليم الى دولة واصبحت الدولة رقم( 57) في تسلسل دول العالم والعضو الجديد في هيئة عصبة الامم التي أصبحت تضم الان 57 دولة بدخول العراق الى عصبة الامم (المنظمه الدوليه وقتها) بعد ان كانت دول العالم 56 دولة”.

وتابع: “وصدر قرار مجلس العصبة الذي يماثل مجلس الامن الدولي الحالي والذي كان يمثل السلطه التشريعية الدوليةآنذاك بالاعتراف بالعراق الدوله 57 وانهاء الانتداب البريطاني الذي كان مفروضاً عليه بموجب ميثاق عصبة الامم وقد تمكنت بغداد من الحصول على صفة دوله طبقاً للقانون الدولي في الثالث من الشهر العاشر سنة 1932م وانهاء الانتداب قبل اية دولة عربية اخرى حتى مصر تأخرت في انهاء الانتداب البريطاني الى سنة 1937”.

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