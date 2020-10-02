الرافدين يعلن إتمام صرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الاول

2020/10/02 | 09:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الاول.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الاول 2020)، انه "استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية".

ودعا المصرف "المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم الى التوجه عند أقرب مكتب لصرف مستحقاتهم المالية".

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