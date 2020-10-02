2020/10/02 | 09:46 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 2 أكتوبر 2020 | 09:28 صباحاً | عدد القراءات : 13

طقس العراق اليوم والأيام المقبلة..



موجة رطوبة في الجنوب وأمطار في الغرب

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، تعرض المناطق الجنوبية الى موجة رطوبة، مع فرص هطول زخات من الامطار واردة في مناطق غربية وشمالية.

وذكر عطية في تدوينة، انه "من المتوقع استمرار الاجواء الرطبة في جنوب البلاد خلال نهار ومساء يوم الجمعة".

واضاف انه "خلال ساعات المساء والليل وفجر السبت تبدأ الرطوبة بالتناقص وتتحول الرياح الى الاتجاه الشمالي الغربي تدريجيا باذن الله حسب التحديثات الاخيرة للخرائط الجوية".

واشار الى ان "الرياح ستشهد تقلبات منتصف الأسبوع"، مبيناً ان "اجواء غائمة جزئيا في مناطق من شمال وجنوب البلاد، مع فرص هطول زخات من الامطار واردة في مناطق، من نينوى ودهوك واربيل وشمال الانبار ومناطق من السليمانية، وذلك صباح ونهار الجمعة".

وتوقع اعطية ان "تتوقف فرص الامطار يوم السبت وربما تشهد السليمانية هطولا خفيفا، ولكن تعود فرص الامطار شمال البلاد يوم الاحد ولتمتد ايضا نحو مدن الوسط وربما تشمل العاصمة بغداد بهطول خفيف الاحد ليلا او فجر الاثنين".

ونوه عطية الى ان "فيما يخص اخبار درجات الحرارة، لا يوجد تغيير في كافة المدن".

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