الموت يغيب شيخ المذيعين العراقيين نهاد نجيب

2020/10/02 | 09:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي شيخ المذيعين العراقيين نهاد نجيب، أحد أبرز الإعلاميين العراقيين المخضرمين الذين تركوا بصمة في ذاكرة الشعب العراقي والعربي.

نهاد نجيب، المولود في كركوك عام ألف وتسعمئة وتسعة وأربعين، والذي عرف بصوته الرخيم المتميز، وتخرج على يده العديد من المذيعين العرب في الكويت وليبيا والجزائر، توفي في تركيا بعد معاناة مع المرض، تاركا إرثا وتأريخا وصورة رائعة ستظل راسخة في أعين العراقيين وأسماعهم.

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