الشيخ جمال الضاري: البابا شيخ خرتو كان مثالا للاعتدال والوسطية

2020/10/02 | 09:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، تعازيه بوفاة الأب الروحي بابا شيخ خرتو حجي إسماعيل.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر، خلال تعزيته لأبناء الديانة الإيزيدية، إن البابا شيخ خرتو، كان مثالا للاعتدال والوسطية وساهم كثيرا بترسيخ التعايش الديني والتآخي والسلام، خاصة بعد الأحداث الأليمة التي شهدها العراق، داعيا الله عزل وجل أن يلهم ذويه ومريديه الصبر والسلوان.

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