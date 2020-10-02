فلسفة السياسة: بين الهيمنة كنظام حكم والحل الوسط والمساوة - نبيل عودة

2020/10/02 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة (النموذج الإسرائيلي كمثال للهيمنة)تطرح العلوم السياسية شكلان لأنظمة الحكم في دول حيث يوجد تعدد اثني او طائفي، وسأتناول باختصار إسرائيل مثلا كنموذج للتعدد الاثني والطائفي.الاتجاه الأول الذي تطرحه العلوم السياسية يعرف باسم "الهيمنة" وهو الاتجاه السائد في انظمتنا العربية، وفي انظمة استبدادية مختلفة أخرى من أبرزهم دولة إسرائيل.في الهيمنة يجري استخدام النفوذ السياسي والديموغرافي والقوة الاق ......





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