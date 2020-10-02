هبوط العقود الاجلة لمؤشرات الاسهم الامريكية بعد اصابة ترامب بكورونا

2020/10/02 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، صباح الجمعة، هبوطا قويا بعد إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بمرض كوفيد-19.وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 400 نقطة بعد أن قال ترامب إنه ثبتت إصابته بـفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.ووفقا لتقارير، فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 439 نقطة أو ما يعادل 1.6 في المئة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز، "أس آند بي 500" بنسبة 2 في المئة، فيما انخفضت العقود الآجلة في ناسداك بنسبة 1.8 في المئة./انتهى9

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