بلاسخارت تشيد بصمود الذين يواصلون الضغط من أجل التغيير

2020/10/02 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بصمود من لا يستسلمون ويواصلون الضغط من اجل التغيير.وقالت بلاسخارت في تغريدة على حساب تويتر للبعثة الأممية في العراق : "استذكاراً لبدء الاحتجاجات الشعبية قبل عام، نؤكد على ضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات لتحقيق العدالة والمساءلة".وأضافت "ونحن نستذكر العراقيين الشجعان الذين فقدوا أرواحهم، نشيد بصمود أولئك الذين لا يستسلمون، والذين يواصلون الضغط من أجل التغيير"./انتهى9

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