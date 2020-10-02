شاهد بالصور: إطلاق مجموعة “ايموجي” جديدة من أبل

2020/10/02 | 10:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ستضيف اجهزة أبل مجموعة “إيموجيز” جديدة الشهر المقبل.وستشمل الملصقات الجديدة: “ذكر بفستان نسائي وأنثى ببدلة رجالية، نوعان من الذباب، علم المتحولين وعلامتهم الخاصة، الوجه الذي يبكي ويبتسم بنفس الوقت، وعلامة اليد الشهير”.

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