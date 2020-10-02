مديرية التعليم المهني تعلن نسبة النجاح للعام الحالي وموعد إعلان النتائج

2020/10/02 | 10:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني، الجمعة، نسبة النجاح في الامتحانات النهائية للدور الاول.





وقال المدير العام للتعليم المهني محمود المالكي في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (1 تشرين الاول 2020)، إن "نسبة النجاح التي وصلت 52٪ تعد أفضل من نسبة الاعوام الماضية، حيث كان عدد الطلاب المشاركين لجميع فروع التعليم المهني (16561) طالباً وطالبة" .

وأضاف "انه حسب توجيهات وزارة التربية ستعلن المديرية العامة للتعليم المهني اليوم النتائج النهائية".

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