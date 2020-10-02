الدولار والين يقفزان بعد إصابة ترامب بكوفيد-19

2020/10/02 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز الدولار وبلغ الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا أعلى مستوياته في الأسبوع الجمعة بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أصيب بكوفيد-19 ودخل في حجر صحي.

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