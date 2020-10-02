ارسنال يبلغ ربع نهائي كاس الرابطة الانجليزية

2020/10/02 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

حسمت ركلات الترجيح صعود آرسنال إلى الدور ربع نهائي كأس كاراباو على حساب ليفربول ليرد له الهزيمة التي هُزمها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتغلب آرسنال على ليفربول بـ 5 ركلات مقابل 4 بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبدأ الفريقان المباراة بإراحة عدد من العناصر الأساسية نظرًا لضغط المباريات وعدم الاهتمام بكأس كاراباو بنفس قيمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاع الفريقان العديد من الفرص الخطيرة طوال المباراة لينتهي شوطاها بالتعادل السلبي دون أهداف ويحتكما لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وتعتبر مباراة اليوم هي المواجهة الأولى من آخر سبعة لقاءات بين أرسنال وليفربول في جميع المسابقات التي لا يتم تسجيل أي أهداف في شوطها الأول.

و شهدت المواجهات الست الأخيرة بين الفريقين 18 هدفًا في الشوط الأول قبل مواجهة هذه الليلة التي لم تكن شبيهة بسابقاتها على الإطلاق.

وتفوق ليفربول على مستوى الإحصائيات، حيث سدد 16 تسديدة منهم 7 داخل الإطار بينما سدد آرسنال 6 مرات منهم 2 فقط على المرمى.



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