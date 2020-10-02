أول تعليق لميلانيا ترامب بعد إصابتها بكورونا

2020/10/02 | 10:16 - المصدر: السومرية نيوز

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قالت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، إنها في الحجر الصحي، وذلك بعد ثبوت إصابتها والرئيس دونالد ترامب بكوفيد-19.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، قالت ميلانيا: "كما أصيب كثير من الأميركيين بكورونا هذا العام، فإنني والرئيس الأميركي نخضع للحجر الصحي بالمنزل بعد ثبوت إصابتنا بكوفيد-19".وأضافت: "نحن بخير وقمت بتأجيل كافة الارتباطات القادمة.



حافظوا على سلامتكم وسنتجاوز معا هذه الأزمة معا".

وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، أن الاختبارات أثبتت إصابته هو وميلانيا بفيروس كورونا.وجاء الاختبار الإيجابي لترامب بعد ساعات فقط من إعلان البيت الأبيض أن كبير مساعديه هوب هيكس أصيب بالفيروس بعد سفره مع الرئيس عدة مرات هذا الأسبوع.





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