التعليم المهني تعلن نسبة نجاح طلبتها للدور الأول

2020/10/02 | 10:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- زهراء صباح

اعلنت المديرية العامة للتعليم المهني، اليوم الجمعة، نسبة النجاح للامتحانات النهائية للدور الاول.

وقال المدير العام للتعليم المهني محمود المالكي في تصريح خص به (واع): إن "نسبة النجاح التي وصلت 52٪ تعد أفضل من نسبة الاعوام الماضية، حيث كان عدد الطلاب المشاركين لجميع فروع التعليم المهني (16561) طالباً وطالبة" .

وأضاف "انه حسب توجيهات وزارة التربية ستعلن المديرية العامة للتعليم المهني اليوم النتائج النهائية".

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