2020/10/02 | 10:17 - المصدر: عين العراق

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بالوثيقة..



جمال المحمداوي يطالب بزيادة اعداد المقبولين في دورة الضباط العالية

طالب عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، وزير الداخلية بزيادة اعداد المقبولين في دورة الضباط العالية ٥٢.

وقال المحمداوي في بيان صحفي إن "العدد الكلي للمتقدمين لدورة الضباط العالية بلغ أكثر من أربعة آلاف متقدم بينما تحدد وزارة الداخلية كلية الشرطة العدد ب٥٠٠ مقبول فقط، وهذا الأمر غير منصف وغير عادل".

واضاف " نطالب وزير الداخلية للتدخل بشكل مباشر لزيادة اعداد المقبولين وذلك لحاجة الوزارة إلى الرتب الصغيرة في زيادة كفاءة طاقة العمل ".

وتابع ان" الكثير من المتقدمين هم من منتسبي الوزارة ولديهم الكفاءة والخبرة في تسيير أعمال دوائرها مما يقلل من نفقات تعيينهم ".

ودعا المحمداوي القائمين على الدورة إلى إعادة النظر في عدد المقبولين لهذه الدورة انصافا وتطويرا لقدرات هذه المؤسسة الأمنية التي تحتاج دائما لضخ دماء جديدة لإنعاشها.

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