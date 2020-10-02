العمليات المشتركة تؤكد لـ/ لنينا/ استمرار التعاون مع التحالف الدولي لمحاربة داعش

2020/10/02 | 10:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار التعاون مع التحالف الدولي لمحاربة داعش .وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ : ان التحالف الدولي وطبقا للاتفاق مع الحكومة العراقية بدأ بترك الكثير من مواقعه في العراق ولا يمتلك حاليا سواء بعض المواقع البسيطة .واضاف الخفاحي كما قلل التحالف الدولي الكثير من قواته في العراق كما هو مخطط وعادت تلك القوات الى بلدانها .واوضح الخفاجي رغم ترك المواقع وانسحاب الكثير من قوات التحالف الدولي ما زال التعاون مستمرا بين القوات المسلحة العراقية والتحالف الدولي في اطار مكافحة داعش والقضاء عليه نهائيا في العراق./انتهى9

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