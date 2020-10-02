إصابة ترامب وزوجته بكورونا

2020/10/02 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته على تويتر في وقت مبكر من صباح، اليوم الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكورونا وسيخضعان للحجر الصحي.

وكتب ترامب “الليلة، ثبت إصابتي أنا وميلانيا بكورونا وسنبدأ الخضوع للحجر الصحي والتعافي على الفور.



وسنجتاز هذا الأمر معاً!”.

وكان ترامب قد قال قبل عدة ساعات إنه “سيبدأ في الحجر الصحي، بعد التأكد من إصابة مستشارته هوب هيكس بالمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد”.

ولم يذكر ترامب مدة الحجر الصحي.

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