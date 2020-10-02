كورونا يرفع رصيده في الكوادر الطبية لإحدى المحافظات لأكثر من ألف شخص

2020/10/02 | 10:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تمكن فيروس كورونا من أكثر من ألف منتسب صحي بينهم اطباء وصيادلة في محافظة ديالى منذ ظهور الفيروس.

وقال عضو خلية الازمة الصحية في محافظة ديالى، وسام سعدون، في تصريحات صحافية إن “الحصيلة التراكمية للمصابين بفيروس كورونا، من الكوادر الصحية في ديالى، ارتفعت الى اكثر من 1100 اصابة بينهم اطباء وصيادلة”.

واضاف أن “الكوادر الصحية في ديالى خسرت 4 منتسبين بينهم طبيب مختص”.

وتابع أن “88% من المصابين تماثلوا للشفاء والجزء الاكبر منهم عاد الى وظيفته لممارسة اعماله بشكل طبيعي”.

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