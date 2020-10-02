بارزاني يعلق على اصابة ترامب بكورونا

2020/10/02 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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علق رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على اصابة الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر: “أفكاري وصلواتي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب”.

واضاف: “أتمنى لهم ولكل المصابين بفيروس كورونا الشفاء العاجل والكامل”.

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