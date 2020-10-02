مصرف الرافدين يعلن انجاز صرف رواتب المتقاعدين لتشرين الاول

2020/10/02 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الاول.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “تقدم” ان “المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية”.

ودعا البيان “المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم الى التوجه عند أقرب مكتب لصرف مستحقاتهم المالية”.

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