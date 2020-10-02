هبوط قوي في مؤشرات الأسهم الاميركية والاسيوية فور الاعلان عن اصابة ترمب بـ كورونا

2020/10/02 | 10:34 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

هوت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية ، الجمعة ، فور الاعلان عن إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد.

وشهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، صباح الجمعة، هبوطا قويا بعد إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بمرض كوفيد-19.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 400 نقطة بعد أن قال ترامب إنه ثبتت إصابته بـفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

ووفقا لتقارير، فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 439 نقطة أو ما يعادل 1.6 في المئة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز، "أس آند بي 500" بنسبة 2 في المئة، فيما انخفضت العقود الآجلة في ناسداك بنسبة 1.8 في المئة.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم في وقت سابق مع ورود أنباء عن إصابة المساعدة المقربة لترامب، هوب هيكس، بالفيروس، لكن هذه الخسائر تسارعت بسرعة بعد أن قال ترامب إن نتائج الاختبارات التي أجريت له ولزوجته إيجابية.

وفي اسيا، شهدت شهدت البورصات الجمعة تراجعا بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد، كذلك تراجعت عملتي أستراليا ونيوزيلندا أمام الدولار الأمريكي.

واعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـCOVID-19، سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور.



سوف نتجاوز هذا معا".

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