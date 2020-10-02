CNBC تكشف الفائز في أول مناظرة تلفزيونية بين ترامب وبايدن

2020/10/02 | 10:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أشار استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة إلى أن أكثر من نصف الأمريكيين اعتبروا المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن فائزا في أول مناظرة تلفزيونية مع الرئيس دونالد ترامب.العالم-الامريكيتان

وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته قناة CNBC مع مؤسسة Change Research للأبحاث، فإن 53% ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا أداء بايدن في المناظرة أقوى، بينما أيد 29% دونالد ترامب.

وقال 45% من المشاركين في الاستطلاع أن أداء ترامب في المناظرة كان أسوأ مما توقعوه، بينما قال 11% فقط نفس الشيء عن بايدن.

وأعرب 77% من الأمريكيين عن خيبة أملهم إزاء أجواء المناظرة، معتبرين أنها لا تثير مشاعر الاعتزاز لديهم.

وأكد 54% من المشاركين في الاستطلاع عزمهم التصويت لصالح بايدن أثناء الانتخابات، فيما ينوي 41% لتصويت لصالح ترامب.



وقال 2% فقط أنهم غيروا آراءهم بشأن المرشحين بعد المناظرة.

وشمل الاستطلاع 925 مواطنا أمريكيا في كافة أنحاء البلاد، وتقدر نسبة الخطأ بـ 3.22%.انتهى/25

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