المنافذ الحدودية: ضبط مواد مخالفة في منفذي الشلامجة وزرباطية

2020/10/02 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية / منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة عن إتلاف مادة (بيض المائدة) والذي يمنع استيراده دعما وحفاظاً على المنتج المحلي .

واضافت الهيأة في بيان ان “عملية ضبط المادة تمت من قبل مفرزة جهاز (M60) وإتلافها من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض ممثليها من هيأة المنافذ الحدودية/ شعبة البحث والتحري وشرطة الكمارك واستخبارات المنفذ والمركز الكمركي وكذلك شعبة الحجر البيطري”.

وفي منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط تم “ضبط عجلة محملة بمادة (حديد زوايا وأشكال خاصة) بحمولة إجمالية (23طناً و 260كغم) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي”.

وبينت ان “عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين وجود آلات وأجهزة لمصاعد نقل الأشخاص والبضائع (ماطورات) لم يصرح بها بالرغم من إدراج إجازة الاستيراد من ضمن المعاملة الكمركية وكذلك لم يتم تنزيل كميتها من الإجازة من قبل المركز الكمركي”.

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