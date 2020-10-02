أول تعليق من ميلانيا ترامب بعد إصابتها بكورونا

2020/10/02 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السيدة الأولى في البيت الأبيض، ميلانيا ترامب، إنها والرئيس دونالد ترامب يخضعان للحجر الصحي "كما فعل الكثير من الأميركيين".

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