تشييع بابا شيخ الايزيديين في شيخان

2020/10/02 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في مدينة اربيل صباح اليوم مراسيم تشييع الاب الروحي للكورد الايزيديين بابا شيخ خرتو اسماعيل، حيث سيتم نقل جثمانه الى منطقة شيخان ليوارى الثرى هناك.

وكان بابا شيخ الايزيديين البالغ من العمر 87 عاما قد وافته المنية مساء امس الخميس في احد مستشفيات اربيل التي ادخل اليها بعد تدهور صحته قبل ايام.

PUKmedia / خاص ‌

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