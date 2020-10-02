محافظ نينوى: مبادرة حكومية لتوزيع الأراضي بين المواطنين

2020/10/02 | 10:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع- امنة السلامي

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، عن مبادرة حكومية لتنشيط حركة الاستثمار وتوزيع الأراضي بين المواطنين.

وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المحافظة شهدت مؤخراً زيارات لعدد من مسؤولي الدولة، منهم مستشار رئيس الوزراء، ووزير الثقافة حسن ناظم"، مبيناً أن "مستشار رئيس الوزراء أكد وجود مبادرة حكومية تخص الاستثمار واستملاك الأراضي في المحافظة، من أجل توزيعها بين المواطنين".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريقين ،الأول يرأسه النائب الفني للمحافظ، والآخر قائممقام مدينة الموصل، لمتابعة ملف الأراضي ولتسهيل عملية امتلاك الأراضي من قبل المحافظة وتوزيعها بين المواطنين، فضلاً عن تسهيل حركة الاستثمار والابتعاد عن الحلقات الزائدة ".

وأشار إلى أن "وزير الثقافة وعد بإطلاق مشاريع، قسم منها يتعلق بالتنقيب عن الآثار"، مؤكداً "وجود مؤسسات من ألمانيا وإيطاليا في المحافظة ستقوم بعمليات التنقيب".

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