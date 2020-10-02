بالصور... شيخان تنتظر جثمان الاب الروحي للايزيديين

2020/10/02 | 10:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يصل جثمان بابا شيخ خرتو اسماعيل الاب الروحي للكورد الايزيديين الى قضاء شيخان ظهر اليوم لتشييعه وموارته الثرى.

وينتظر عدد من رجال الدين من مختلف المكونات الدينية، وقادة عسكريون وممثلو الكتل والأحزاب السياسية ووجهاء العشائر الايزيدية وصول جثمان سماحة بابا شيخ الأب الروحي والمرجع الديني الايزيدي في قضاء شيخان في قاعة الشهيد حسين بابا شيخ.

PUKmedia / تحسين شيخ كالو ‌

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