المالية النيابية تبيّن طريقة لدى وزير المالية تؤمن صرف رواتب الموظفين

2020/10/02 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، اليوم الجمعة (02 تشرين الأول 2020)، أن وزير المالية يملك صلاحية قادرة على الاقل على تأمين رواتب موظفي العراق.

وقال الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع المالي بشكل عام في العراق ليس جيداً"، لافتاً إلى أن "بقاء الموظفين 46 يوما بدون تسديد رواتبهم يمثل أمراً محرجاً للحكومة ومجلس النواب، لأنها تمثل مصادر رزق ملايين الموظفين في كل المحافظات دون استثناء".

وأضاف: "نأمل أن تكون لوزارة المالية حلول خلال الاسبوع المقبل، خاصة وأن وزيرها يملك صلاحيات خاصة في طرح اذونات خزينة مؤقتة وخصمها من المصارف، وبذلك يمكن على الاقل تأمين تسديد رواتب الموظفين".

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