2020/10/02 | 10:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن إتلاف مواد غذائية وضبط مواد لم يصرح بها تهربٱ من دفع الرسوم الكمركية في منفذي الشلامجة وزرباطية الحدوديين.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة إتلفت مادة (بيض المائدة) والذي يمنع استيراده دعما وحفاظاً على المنتج المحلي .وفي منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط تم ضبط عجلة محملة بمادة (حديد زوايا وأشكال خاصة) بحمولة إجمالية (23طن و 260كغم) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.واوصح ان عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي و بعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين وجود آلات وأجهزة لمصاعد نقل الأشخاص والبضائع (ماطورات) لم يصرح بها بالرغم من إدراج إجازة الاستيراد من ضمن المعاملة الكمركية وكذلك لم يتم تنزيل كميتها من الإجازة من قبل المركز الكمركي وذلك يعد تلاعبا في وصف البضاعة وتهربا من دفع الرسوم الكمركية والضريبية حسب الضوابط والتعليمات النافذة مما سبب هدرٱ بالمال العام./انتهى9

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